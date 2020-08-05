مشوار إنتر في الدوري الأوروبي قبل لقاء خيتافي بدور الـ16

يواجه فريق إنتر الإيطالي نظيره خيتافي الإسباني بقمة الدوري الأوروبي عندما يلتقي الفريقان ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، في مباراة من المقرر إقامتها بدون حضور جماهيري على ملعب "جيلسنكيرشن" بألمانيا.





ولم يتمكن الفريقان من لعب مباراة الذهاب في مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد استقر الرأي على إقامة هذه المواجهة بنفس طريقة الدور ربع النهائي وما تلاه، بنظام مباراة إقصائية على أرض محايدة.





وسيعوّل كونتي في هذه المواجهة على عدد من اللاعبين ذوي الخبرة في المنافسات الأوروبية.







ولم يتمكن الإنتر في مواصلة مشواره بدوري أبطال أوروبا عندما جاء في المركز الثالث خلف بروسيا دورتموند وبرشلونة، ليكمل مسيره أوروبية بالدوري الأوروبي.



