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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5-8-2020 بمحافظات مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:23 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الاربعاء 5- 8 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

 العظمى والصغرى

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 

مطروح العظمى 30 والصغرى 23 

دمياط العظمى 31 والصغرى 26 

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25 

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22 

السويس العظمى 36 والصغرى 23

العريش العظمى 34 والصغرى 22 
رفح العظمى 33 والصغرى 23

طابا العظمى 38 والصغرى 30

شرم الشيخ  العظمى 39 والصغرى 29 

الغردقة العظمى 40 والصغرى 30

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 38 والصغرى 25 

أسيوط العظمى 41 والصغرى 25

الأقصر العظمى 43 والصغرى 28

أسوان العظمى 44 والصغرى 29

شلاتين العظمى 41 والصغرى 28

حلايب العظمى 37 والصغرى 30 

الوادى الجديد العظمى 43 والصغرى 29
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