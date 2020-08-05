بينهم 4 مسنين.. خروج 5 متعافين من فيروس كورونا من مستشفى العزل بأبوتيج

احتفلت مستشفى أبوتيج النموذجي المخصصة لعزل الإصابات بفيروس كورونا بأسيوط ، بخروج 5 حالات من بينهم 4 مسنين تجاوز أعمارهم السبعين عاما بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.





وأكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط ان عدد الحالات التي تخضع للعلاج بمستشفى أبوتيج النموذجي للعزل بلغ 19 حالة وحالتهم الصحية مستقرة ومن المتوقع خروجهم خلال أيام .

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وكانت مديرية الصحة بأسيوط أغلقت أقسام العزل بمستشفيات الايمان العام وأسيوط العام ومعزل المدينة الجامعية بعد تسجيل صفر استقبال حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدة.





وفي سياق متصل أعلن الدكتور طارق الجمال عودة عمل المستشفيات الجامعية الى طبيعتها بعد تسجيل صفر استقبال حالات إصابة بفيروس كورونا وأغلقت المستشفيات عدد من أقسام العزل.











