أبعدوه عن المياه العميقة.. شاهد لحظة إنقاذ حوت عند شواطئ البرازيل

عرضت فضائية روسيا اليوم ، مقطع فيديو رصد عملية انقاذ حوت أحدب قذفته الأمواج الى أحد السواحل البرازيلية .





وقد تمكن متطوعون وخدمات الطوارئ من إنقاذ حوت أحدب صغير عالق عند أحد شواطئ ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية .





وذكرت وسائل إعلام برازيلية ، أنه بعد إبعاده إلى المياه العميقة، تمكن رجال الإطفاء المحليون على متن قواربهم من توجيهه إلى جنوب المحيط الأطلسي.





يذكر أن البرازيل قد سجلت اليوم الأربعاء 51603 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقد سجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما بلغ عدد الوفيات 95.819.