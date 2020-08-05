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اللجنة الدائمة لإيراد النهر: من المبكر الحكم على فيضان هذا العام.. نستعرض مدى تأثر الإجراء الأحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:58 ص
وزير الري
وزير الري
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أمل مجدي
اللجنة الدائمة لإيراد النهر:
  • معدلات الأمطار في تزايد  على منابع النيل
  • من المبكر الحكم علي فيضان هذا العام
  • نستعرض مدى  تأثر الإجراء الأحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة 


عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا. 

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل وأنه من المبكر الحكم على فيضان هذا العام. 

كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل ومدى تأثرها بالإجراء الإحادي لإثيوبيا بالتخزين الأولى لسد النهضة الإثيوبى وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي بما يساهم فى توفير الاحتياجات المائية. 
 
وناقشت اللجنة كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل. 

ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.
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