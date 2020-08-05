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سيارات

التصرف الصحيح عند وجود مياه غزيرة على الطريق أثناء القيادة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:02 م
التصرف الصحيح عند
التصرف الصحيح عند وجود مياه غزيرة على الطريق أثناء القيادة
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منة الله عبد الحميد
لا تخلو الشوارع من برك المياه أو تجمعات الأمطار وأحيانًا السيول، مما يُشكل قلقا على السائق وشعوره بعدم القدرة على السيطرة على السيارة خصوصًا إذا كانت البرك عميقة وتحتها حفر. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح لتفادي تلك البرك الصغيرة .. تعرف عليها. 

- محاولة تفادي تلك البرك الصغيرة وعدم السير عليه، وفي حالة عدم القدرة على تفادي برك المياه، قم بالقيادة على هذه البرك بأقل سرعات ممكنة وعلى أقل تقدير. 

- مع سرعة دوران (RPM) مرتفعة للمحرك وحركة مستمرة وسرعة ثابتة تمامًا من دون أي تغيير. 

- تجنب القيادة بسرعة عالية في هذه الظروف لأنها تؤدي إلى دخول المياه في المحرك.

- تجنب السرعة الزائدة للحفاظ على الجزء السفلي من السيارة وعدم احتكاكها بصخور أو ما شابه ذلك حتى لا تصاب السيارة بأضرار بالغة. 

الضغط على الفرامل بعد الخروج من برك المياه لتجفيفها والتأكد من سلامتها.
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