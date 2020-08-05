الأكياس البلاستيك تنتشر بشوارع الغردقة بعد قرارات منعها .. ولجان التفتيش لا حس ولا خبر

تعتبر محافظة البحر الاحمر ، سباقة فى قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك، وذلك بعد ان ثبت أن هناك أضرارا بيئية جمة ناتجة عن التوسع فى استخدام البلاستيك بشكل عام ، واكياس البلاستيك بشكل خاص ، وبالأخص على البيئة البحرية.





وكانت قد اتخذت محافظة البحر الأحمر، هذا القرار فى عام 2010 ، ولكن مع الانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة يناير فشل تطبيق القرار ، وبعد 9 اعوام جدد محافظ البحر الأحمر السابق احمد عبدالله هذا القرار ، وبعدها طبقة محافظة جنوب سيناء نفس المنظومة ، وذلك فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم مبادرة منع استخدام الاكياس البلاستيكيه بكافة المحال التجارية وكافة المنشآت والفنادق واستبدالها بالاكياس الورقية والقطنية ولكن لم يستمر تطبيق القرار بالبحر الاحمر ، وذلك بعد الاهمال فى متابعة الرقار ومنع لجان التفتيش من الخروج لتطبيقة وعادت حدائق البلاستيك من جديد للغردقة.

يقول الخبير السياحى حسين الشربينى ، ان عدم متابعة تطبيق القرار ومنع لجان التفتيش على المحال من الخروج لمتابعة تطبيق القرار، حيث جعل اكياس البلاستيك تعود مرة أخرى للغردقة وتنتشر بكثافة وهذا هو الوضع حاليا فى البحر الاحمر، الذي عاد للنقطة صفر فى موضوع الاكياس البلاستيكية ، موضحا أنه رغم ان محافظة البحر الاحمر هى السباقة فى قرار منع الاكياس البلاستيك واصبح هناك وعى لدى الناس ،وتمت حملات توعية شاركت فيها المساجد ، إلا أن هناك عمليات نصب بطباعة بدجات مدون عليها اكياس صديقة للبيئة رغم انها اكياس عادية جد فى حين انه علميا لا يوجد ايضا اكياس بلاستيك صديقة للبيئة.

وأضاف الخبير السياحى علاء حجازى ، انه من الخطأ اعتبار البلاستيك القابل للتحلل يمكن ان يتحلل بشكل اسرع من البلاستيك التقليدي في البيئة البحرية، أو في مناطق دفن المخلفات الصلبة، حيث أجمعت آراء العلماء والمعاهد البحثية والتنفيذية في مختلف انحاء العالم ان البلاستيك القابل للتحلل لا يعد حل للمشاكل الناتجة عن البلاستيك في جميع البيئات.

من جانبه قال حسن مصطفى مدير شركة سياحة ان البحر الاحمر ان قرار منع البلاستيك والاكياس فكرة وقرار محترم استغلتها اغلب شركات السياحة فى التسويق السياحى خاصة وان كثيرا من الصحف والاعلام الاوربى تناول هذا الامر وكان له صدى واسع ولكن مؤخرا انتشرت بها خلال الايام الماضية الاكياس البلاستيك بشكل كبير وعادت حدائق البلاستيك من جديد للغردقة بعد ان كانت السباقة فى هذا.