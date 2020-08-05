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أخبار البلد

نقيب المحامين ناعيا ضحايا لبنان: هذه دعوة لمواجهة العدوان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:10 ص
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا حول الانفجار الذى وقع أمس فى لبنان، قائلا: "في هذه الأيام الكالحة التي تحيط فيها المؤامرات بالوطن العربي بدت الانفجارات المروعة التي هزت بيروت وأزهقت أرواح الآلاف نتيجةً مؤسفة ومتوقعة للهوان الذي لحق بأمة العرب، وبالضعف الذي ران عليها، والتفريط المزرى من بعض أقطارها وبنيها".

وتابع نقيب المحامين، أن هذا ليس وقتًا للبكاء بل هو دعوة للنهوض والكفاح لتسترد الأمة ما ضاع منها، ولتعرف أعداءها، وتواجه العدوان المتعدد الواقع عليها.

وختم بيانه قائلا: "الأمم تنهض بالعمل والفعل لا بالكلام وهذه ساعة للعمل فهل نحن فاعلون ؟!".

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