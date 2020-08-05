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سيارات

6 نصائح تساعدك على التخلص من بكاء الطفل أثناء الطريق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:58 م
6 نصائح تساعدك على
6 نصائح تساعدك على التخلص من بكاء الطفل أثناء الطريق
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منة الله عبد الحميد

بكاء الأطفال من أكثر المشاكل المزعجة للآباء والأمهات أثناء القيادة وخصوصًا إذ كان سفر لمسافة طويلة فهو يشتت الانتباه والتركيز، ولا يستطيع التوقف عنه مما يثير غضب الآباء

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز النصائح التي تساعدك على التخلص من هذا المأزق بدون مجهود. 
  

1- الحفاظ على هدوء الطفل من خلال تسليته بألعابه المفضلة أو انشغاله في الألعاب الالكترونية، لأنها تلعب دورًا هامًا أثناء انشغال الآباء بالقيادة. 

2- الطقس والحرارة العالية من أكثر الأشياء التي تزعج قائد السيارة والأطفال أيضًا يتأثرون بها، لذلك ينصح عدم اصطحاب الأطفال أثناء الحرارة العالية. 

3- فتح وتشغيل الأغاني المفضلة للطفل، التي تجذب انتباهه وتعمل على التهدئة من روعهم خلال الطريق. 

4- قبل استقلال الطفل للسيارة احرص على تهوية السيارة لتجنب الغازات السامة. 

5- التأكد من راحة الأطفال وربط حزام الأمان المناسب لهم. 

6- عدم اصطحاب الأطفال الذين يشعرون بالنوم لأنهم سيظلوا فترة طويلة يعانوا من البكاء الشديد. 

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