المصرية المغربية تنعى ضحايا انفجارات بيروت

نعت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، برئاسة محمد عادل حسني، ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة مرفأ بالعاصمة بيروت مساء الثلاثاء.





وقال «حسني» ، إن الجمعية تعرب تضامنها مع لبنان الشقيقة وتقدم خالص العزاء والمواساة للشعب اللبناني وأسر الضحايا، في حادث تفجيرات بيروت، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وللمصابين بالشفاء العاجل وللبنان الاستقرار وتجاوز أزماتها السياسية والاقتصادية.





وأضاف، «حسني» أن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصري يتضامن مع الأشقاء في لبنان في تجاوز الدولة والحكومة والشعب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيا إلى الاصطفاف الوطني وتكاتف الشعب ومؤسساته الوطنية في حل الأزمات من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي للبنان الشقيقة.