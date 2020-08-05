سلبية المسحة الثالثة لطبيب الإسماعيلية وخروجه من الحجر الطبي

أثبتت التحاليل، التي أجراها الدكتور خالد أحمد اليمانى، أحد أطباء مستشفى حميات الإسماعيلية ، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تماثله للشفاء بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء علاجه المرضى.





وأجرى خالد 3 مسحات جائت الأخيرة فيها سلبية، ومن المقرر إجراء مسحة أخرى غدًا للتأكد من سلبية إصابته وتعافيه التام من فيروس كورونا.









وكان الدكتور خالد شعر ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبإجراء مسحة تبين إصابته، بعد 90 يومًا من علاج مصابي كورونا، ونقل على إثرها لمستشفى عزل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية لتلقى العلاج.





ويذكر أن الدكتور خالد أحمد اليمانى، طبيب الجراحة نجل أحمد اليمانى، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم محافظة الإسماعيلية، قد ظهرت عليه أعراض كورونا في وقت سابق، عندما كان يعمل في قسم العزل الصحي بمستشفى الإسماعيلية العام، وأجرى تحليلا أثبت سلبية إصابته بكورونا، واستكمل عمله فى مستشفى العزل بحميات الإسماعيلية، وظهرت عليه الإصابة مرة أخرى، وأجرى تحليلا أثبت إصابته بالفيروس، وتم عزله فى مستشفى أبوخليفة.