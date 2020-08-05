AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سلبية المسحة الثالثة لطبيب الإسماعيلية وخروجه من الحجر الطبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أثبتت التحاليل، التي أجراها الدكتور خالد أحمد اليمانى، أحد أطباء مستشفى حميات الإسماعيلية، المخصص  لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تماثله للشفاء بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء علاجه المرضى.

وأجرى خالد 3 مسحات جائت الأخيرة فيها سلبية، ومن المقرر إجراء مسحة أخرى غدًا للتأكد من سلبية إصابته وتعافيه التام من فيروس كورونا.


وكان الدكتور خالد شعر ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبإجراء مسحة تبين إصابته، بعد 90 يومًا من علاج مصابي كورونا، ونقل على إثرها لمستشفى عزل مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية لتلقى العلاج.

ويذكر أن الدكتور خالد أحمد اليمانى، طبيب الجراحة نجل أحمد اليمانى، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم محافظة الإسماعيلية، قد ظهرت عليه أعراض كورونا في وقت سابق، عندما كان يعمل في قسم العزل الصحي بمستشفى الإسماعيلية العام، وأجرى تحليلا أثبت سلبية إصابته بكورونا، واستكمل عمله فى مستشفى العزل بحميات الإسماعيلية، وظهرت عليه الإصابة مرة أخرى، وأجرى تحليلا أثبت إصابته بالفيروس، وتم عزله فى مستشفى أبوخليفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحاليلها سلبية.. تعافي مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة من فيروس كورونا

القصة الكاملة لإصابة معاون وزيرة الصحة وتجربتها في العزل حتى الشفاء

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى الصدر بالإسماعيلية

النتائج ظهرت.. سلبية تحاليل دينامو طوارئ الجيش الأبيض في الإسماعيلية

أمام عينيه.. وفاة شقيق مدير مستشفى الصدر بالإسماعيلية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

نوع من المكسرات يحمي من الضغط وينسف الدهون.. اكتشفه

نقل نادين نجيم إلى المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار لبنان

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

جثث تحت الأنقاض.. لقطات انتشال ضحايا انفجار لبنان.. فيديو

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه