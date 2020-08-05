قبل انطلاق اختبارات القدرات.. تعرف على نموذج اختبارات كليات الإعلام

تستعد كليات الإعلام لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بها، من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك بداية من السبت المقبل وحتى يوم 20 من الشهر الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وحضور الطلاب بالكمامات ، بحيث يتم حضور كل طالب في الميعاد المحدد له.

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من جانبه ، كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة إعلام القاهرة عن شكل النموذج الخاص باختبار القدرات الذي سيجريه الطلاب المتقدمون للكلية ، وأوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الاختبار عبارة عن ورقتي أسئلة في مجالات متعددة مثل التاريخ والجغرافيا والادب والرياضة والفنون إضافة إلى أبرز الاختراعات والشخصيات المصرية والعالمية وفقا للأسئلة التي يحددها مكتب التنسيق.

وأردفت "مصطفى" أن الاسئلة ستكون منها اسئلة اختيارية ومنها أسئلة ضع علامة صح أو خطا وعلى الطالب اجتياز هذا الاختبار خلال 90 دقيقة ، وشددت عميدة إعلام على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين للاختبارات بالمواعيد المحددة لكل طالب ومن يتخلف عن الميعاد المحدد له يتم النظر في أمره من خلال مكتب التنسيق .