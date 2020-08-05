AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إطلاق اسم الشهيد أحمد شحاتة عبدالمقصود على مدرسة كفر صقر الثانوية بنين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:38 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (٧٣٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بإطلاق إسم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة علي مدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية.


أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

أقرأ ايضا:

لتفوقها في الثانوية العامة.. محافظ الشرقية يُهنئ الطالبة ريهام عماد السادس مكرر أدبي

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٣ / ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم ٦ /٢٨ / ١ /٣ المؤرخ فى 16 / 7 /  ٢٠٢٠ بشأن الإلتماس المقدم من أرملة العقيد أركان حرب الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود سلامة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة كفر صقرالثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية وبعد موافقة رئاسة مركز ومدينة كفر صقر و المرفق بها موافقة مديرية التربية والتعليم بكتابها المؤرخ في 21 / 7 / 2020   والمتضمنة اختيار مدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية بنين لتكون بإسم الشهيد عقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة بعد موافقة مديرية التربية والتعليم بالشرقية وإدارة التخطيط والمتابعة بكتابها المؤرخ فى ٢٠٢٠ ليصدر المحافظ قرارًا بإطلاق اسم الشهيد علي المدرسة تخليدًا لذكراه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة العقيد أركان حرب محمد فضل الله ..صور

طالب حاول الهرب بورقة الإجابة واكتشاف ملاحظ مخالط لحالة كورونا .. حصيلة انجليزي الثانوية في الشرقية

ترشيحاتنا

كارثة جديدة في لبنان.. تحذير من انهيار مئات المباني

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

تعرف على سبب إيقاف شركة ميتسوبيشي لـ باجيرو

شاهد.. لحظة اعتداء راكب بالضرب على سائق أتوبيس بسبب خلاف حول الكمامة

نوع من المكسرات يحمي من الضغط وينسف الدهون.. اكتشفه

بالزغاريد.. الأولى على الثانوية العامة تكشف أسرارا لأول مرة

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

عطاني القوة انزل 22 طابقا حافية مغطسة بالدم.. نادين نجيم تروي لحظات انفجار منزلها

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

لقطات مؤثرة.. أب لبناني يحاول حماية طفله لحظة وقوع انفجار بيروت

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو