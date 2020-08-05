إطلاق اسم الشهيد أحمد شحاتة عبدالمقصود على مدرسة كفر صقر الثانوية بنين

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (٧٣٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بإطلاق إسم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة علي مدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية.





أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

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يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٣ / ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم ٦ /٢٨ / ١ /٣ المؤرخ فى 16 / 7 / ٢٠٢٠ بشأن الإلتماس المقدم من أرملة العقيد أركان حرب الشهيد أحمد شحاته عبد المقصود سلامة لإطلاق إسم الشهيد على مدرسة كفر صقرالثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية وبعد موافقة رئاسة مركز ومدينة كفر صقر و المرفق بها موافقة مديرية التربية والتعليم بكتابها المؤرخ في 21 / 7 / 2020 والمتضمنة اختيار مدرسة كفر صقر الثانوية العسكرية بنين لتكون بإسم الشهيد عقيد أركان حرب أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة بعد موافقة مديرية التربية والتعليم بالشرقية وإدارة التخطيط والمتابعة بكتابها المؤرخ فى ٢٠٢٠ ليصدر المحافظ قرارًا بإطلاق اسم الشهيد علي المدرسة تخليدًا لذكراه.