بالزغاريد.. الأولى على الثانوية العامة تكشف أسرارا لأول مرة

كشفت علا أحمد سعد، الأولى على الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، إن أسرتها استقبلت خبر نتيجتها بفرحة عارمة وبالـ "زغاريط"، موضحة أنها كانت غير متوقعة ذلك النجاح.





وتابعت الأولى على الثانوية العامة، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن رغم ما مرت به الدولة هذا العام من ظروف لتفشي جائحة كورونا وتوقف الكثير من الأنشطة وكان منها توقف دروس الثانوية العامة وغلق المراكز التعليمية، الا انها استطاعت ان تنتهي من كل المناهج والاستعداد الجيد للامتحان.





وأوضحت انها كانت قبل ظروف كورونا كانت تحرص على الانتهاء من دروسها اول بأول دون تراكم عليها شيء، وبعد كورونا والحجر المنزلي اصبحت تركز على مذاكرتها الاساسية كوقت اطول ومتابعة موقع الوزارة اون لاين.





وأضافت أنها ترغب في الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الانجليزية وانها تتمنى ان تكون دكتورة جامعية، برغم انها في البداية لم تستطع التعامل مع البرامج التعليمية الاون لاين وتتفاعل معها.



