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نجوم الوطن العربي يدعمون لبنان بعد الانفجار.. ليلى علوي: قادرون على تخطى الأزمة.. كارول سماحة: قومي من تحت الردم يا بيروت.. وحلا شيحة: ربنا يطمنا على بلدي الثاني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:39 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
  • ليلى علوي: قادرون على تخطي الأزمة
  • شام الذهبي ابنة أصالة: لا توجد كلمات تصف حجم الرعب
  • كارول سماحة: قومي من تحت الردم يا بيروت


حرص عدد من نجوم الوطن العربي على دعم ومساندة أهل لبنان والفنانين اللبنانيين، بعد تعرض العاصمة بيروت إلى انفجار شديد تسبب في كثير من الخسائر البشرية والاقتصادية.  

نرصد في هذا التقرير أبرز النجوم الذين حرصوا على مواساة أهل لبنان والنجوم اللبنانيين. 

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كتبت إنجي وجدان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الله يحفظكم كلكم.. قلبنا معاكم أهل بيروت".  

بينما كتبت شام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: هذه ازمة على جميع المستويات ولا توجد كلمات تصف الرعب الذي نشهده .. قلوبنا معك لبنان الجميل وان شاء الله ستعود اقوى مما كنت عليه لتشرق وتألق كما تفعل دائما". 

أما الفنانة كارول سماحة قالت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "قومي من تحت الردم يا بيروت.. لا كلام يعبر عن حجم الفاجعة..الله يصبر الناس.. و يخفف من أوجاعهم".

وقالت مريهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": مفيش كلام يوصف حزني على لبنان البلد دي جزء من قلبي و روحي .. خالص التعازي لكل الشعب اللبناني .. لأصدقائي و أهلي ربنا يحميكوا و يحمي لبنان". 

أما الفنانة حلا شيحة كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "البقاء لله في ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر اهاليهم و يطمنا علي اهلنا و احبابنا في بلدي الثاني لبنان.. لا حول ولا قوة إلا بالله ". 

وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من قلبي سلام لبيروت". 

وغردت الفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي "تويتر": "لبنان وشعبها قادرين على تخطي الأزمة وهتفضل دايما في عيوننا لبنان الجميلة. حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه.. وأعانهم الله على مصابهم". 

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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