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برلمان

نائب يشيد بتوجيه الرئيس تخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:16 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه اليوم بتخصيص ١٠٠ منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية.

وأكد أيمن أبو العلا، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحرص على دعم مسيرة العلم، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يمثل دفعة قوية للطلاب لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق والنجاح.

وأشار أبو العلا، إلى أن هذا القرار يمثل أهمية كبيرة لطلبة الثانوية العامة في بداية حياتهم الجامعية، لاسيما وأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تتضمنه من تخصصات مختلفة تساهم في وجود خريجين على مستوى عال يرتفع بهم شأن مصر بين الدول.

يشار إلى أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص ١٠٠ منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية، على أن تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر.
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