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رياضة

أحمد مجاهد: خطاب الفيفا تجاهل محاذير الأولمبية بشأن عمومية الجبلاية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:38 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الأخير للجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني تجاهل محاذير اللجنة الأوليمبية.

كان خلافا نشب بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة وفقا للاءحة النظام الاساسي او القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

قال المهندس احمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق فى تصريحات لخ ان خطاب الفيفا لم يذكر من قريب او بعيد اى حديث او إشارة عن محاذير اللجنة الاوليمبية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية او حتى ذكر لفظ اللجنة الاوليمبية.

أضاف.. لكن كل ما ذكر هو كوڤيد-١٩ و ان هناك اعمال لم تنته كما انه ذكر الانتخابات نصًا في الخطاب الأخير الصادر من الفيفا للجبلاية.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا قرر مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ٤ أشهر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم.
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