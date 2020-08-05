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عايزة أدخل إعلام.. الأولى مكرر مكفوفين: كنت بذاكر لحد ما أزهق وأنام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:34 ص
سامية محمد، الأول
سامية محمد، الأول مكرر مكفوفين
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هاجر إبراهيم
قالت سامية محمد، الأول مكرر مكفوفين، إن تفوقها فى الثانوية العامة كانت نتيجة الإرادة، مشيرة إلى أنها ساعدتها على تقضية الفترة الطويلة والصعبة الخاصة بالثانوية العامة وظروف كورونا.

وأضافت "سامية" خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، "ذاكرت واجتهدت زى أى طالب فى الثانوية العامة، وكان نفسي أجيب مجموع حلو وأدخل بيه الكلية الى عايزاها"، موضحة أنها كانت تتمنى وبشدة تحقيق حلم التفوق.

وتابعت أنه مع ظروف فيروس كورونا كان الجميع يلتزم المنزل وأصبح موقع المذاكرة أصعب، متابعة: "بقى الواحد قاعد بيذاكر وفى نفس الوقت قاعد فى البيت مش بيخرج فكان شئ صعب عليا وعلى باقى طلاب الثانوية العامة".

وأشارت إلى أن الذى كان دائما يجعلها تصبر هو الوقت وأنها دائما ما كان يوجد هدف أمامها  يجب تحقيقه، ولا داع للاستسلام لظروف كورونا، متابعة: " الإمتحانات كانت عادية، والحل الكثير فى الكتب والاهتمام بها فادتنى".

وأفادت: "مذاكرتى مكنتش محددة على كام ساعة، كل الى كنت بعمله أصحى وأبدأها لغاية ما أزهق وأرجع أنام تانى"، منوهة أنها لم تكن تضع لنفسها عدد  محدد للساعات.

وقالت: "الفترة القادمة عايزة أدخل كلية الإعلام ،ودا المجال الى أنا مصرة عليه، على الرغم من ان الكثير قال لى أنه قى صعوبات هتواجهيها بالنسبة لظروفى كمان، إلا أنها كانت مصرة على دخول المجال".
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