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كل نصف ساعة بسعر..الغرف التجارية: الذهب مستمر في الصعود

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:46 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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فرح علاء الخولي
قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، إنه منذ بداية جائحة كورونا بداية من هذا العام، فإن أسعار الذهب شهدت أسعارا قوية مدعومة بضعف اقتصادي وبعض المشكلات المتعددة.

وتابع هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن سعر الذهب بالأمس تخطى حاجز 2000 دولار، ومستمر في الصعود حتى الآن وحقق 2030 دولار. 

وأوضح أننا نشهد كل نصف ساعة تغيرًا في السعر، وقد يتراوح سعر عيار 21 حدود 910 جنيه اليوم، ومع التطور قد يشهد زيادات، حيث أن الارتفاعات كبيرة جدًا في أوقات قريبة للغاية، وفي اليوم الواحد قد يرتفع سعر الذهب بنحو 50 دولار".

واضاف ان الذهب هي اموال جامدة يلجأ اليها الافراد والدول في وقت الازمات، معقبًا: "الذهب ملاذ امن"، مشيرًا الى ان عام 2020 قلب كل الموازين والمفاهيم منذ ظهور وتفشي جائحة كورونا.

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