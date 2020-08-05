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تعليم

تعليم الشرقية: فتح باب الالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها.


مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل علي تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.


أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2020 /2021 إعتبارًا من السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 30 سبتمبر وذلك بمحافظات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بني سويف ـ بورسعيد) للبنين والبنات، ومحافظات : (الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان) للبنين فقط.


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أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية كالآتي


أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الإبتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي.

سداد مبلغ (خمسون جنيها) قيمة سحب ملف الإلتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادية.

أن يجتاز الطالب الكشف الطبي ( نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة , اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة.

إجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.


أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر فتح باب القبول لإلتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفقًا للشروط التالية:

 سحب ملف الإلتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته (خمسون جنيهًا )

أن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة , اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة.

إجتياز الطالب اختبارات القوام، والإختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.


حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الإتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.


حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب / الطالبة .


أن تكون بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الإتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقًا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.


يمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الإتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفيًا لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.


أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة قبول الطالب وإجتيازه جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي يتم سداد مبلغ وقدره (خمسمائة جنيه) بزيادة سنوية قدرها 7%.

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