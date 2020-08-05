يورجن كلوب: الأسبوع الحالي هو الأهم في موسم ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الأسبوع الذي يقضيه الريدز في معسكر خارجي قبل بداية الموسم، يلعب دورًا كبيرًا في المستوى الذي يظهر عليه الفريق فيما بعد.





وأصبحت رحلة ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية، بالقرب من الحدود السويسرية، عادة سنوية للريدز قبل انطلاق الموسم، وقد أوضح كلوب مدى قيمة تلك الرحلة التي كانت في الماضي، وستستمر في المستقبل.





وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "الشيء الأكثر أهمية هو أنك تنمي قدراتك البدنية لموسم طويل، فخلال الموسم علينا فقط الاستعداد للمباريات، ليس هناك الكثير من الوقت للتدريب".





وأضاف: "إيفيان مهمة للغاية، نحن نتطلع إليها، النتائج الجيدة في فترة ما قبل الموسم تساعد على بناء الثقة، ولكن هذا ليس أهم شيء، كان من الواضح دائمًا أن معسكر إيفيان سيكون أهم أسبوع في الموسم".



