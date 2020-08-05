أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. جوجل تستغنى عن متجر الموسيقى Play Music نهائيا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وداء أهمها كالآتي.
أطلقت شركة جوجل، اليوم، عددا من الرسومات المتحركة على شعارها Google Doodle عند البحث، وذلك على كل حروف من حروف كلمة جوجل Google لتظهر الحروف مرتدية كمامات ومتباعدة عن بعضها البعض.
بعد طول انتظار وأشهر من التسريبات، تستعد شركة سامسونج، للكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي نوت 20، من خلال مؤتمر Unpacked 2020 ، الذي من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء، 5 أغسطس، لأول مرة في بث مباشر عبر الإنترنت، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
أطلقت شركة أوبو Oppo، خلال الشهر الماضي، عن هاتف A72 5G، واليوم الأربعاء، أعلنت عن هاتفها الذكي الأحدث Oppo K7 5G، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة مع تقنية الجيل الخامس 5G.
تخطط شركة جوجل "Google "، لإغلاق خدمة تشغيل الموسيقي Play Music، والتي سيتم إيقاف الوصول إليها في شهر سبتمبر لمستخدميها في نيوزيلندا وجنوب إفريقيا، وستغلق الشركة الأمريكية عمليات الشراء من خلال متجر الموسيقى في أواخر شهر أغسطس.
بدءا من الأسبوع المقبل، ستتيح شركة سامسونج Samsung، لأكبر عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة استخدام شبكة الجيل الخامس 5G، مع إطلاق هاتفها الأحدث Galaxy A51 5G.