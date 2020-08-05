أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. جوجل تستغنى عن متجر الموسيقى Play Music نهائيا

أطلقت شركة جوجل، اليوم، عددا من الرسومات المتحركة على شعارها Google Doodle عند البحث، وذلك على كل حروف من حروف كلمة جوجل Google لتظهر الحروف مرتدية كمامات ومتباعدة عن بعضها البعض.







