استردت أراضى بـ ١٥٩ مليون جنيه.. جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال يوليو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الأمنية المبذولة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.





وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يوليو 2020 من ضبط العديد من القضايا والمخالفات.





وفى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية تم تأمين تنفيذ ( 138) قرار إزالة و إلغاء تخصيص وسحب ( 18 ) وحدة وغلق وتشميع (104) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص وإيقاف ( 237 ) أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص و ضبط ( 62 ) مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص و ضبط (404) مخالفات مبانى و تأمين تنفيذ ( 139) حالة إزالة فورية و ضبط ( 5 ) مخالفات مرورية متنوعة وضبط ( 22 ) واقعة فض أختام و رفع ( 172) حالة إشغالات متنوعة و ضبط ( 160 ) حالة تغيير نشاط و ضبط ( 3 ) مخالفة إستئناف أعمال لمنشآت مخالفة.





و فى مجال البحث الجنائى تم ضبط ( 5 ) قضايا سرقة مواد محجرية وضبط ( 39 ) قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية ورفع عدادات و فى مجال ضبط القضايا البيئية تم ضبط ( 6 ) مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام .





وبلغ إجمالى مساحة الأراضى المستردة (4 فدان و105890 متر) والوحدات السكنية (620 متر) وقدرت قيمتهم المالية بمبلغ (159040325 جنيه).





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.