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تعليم

أول مناقشة رسالة ماجستير في الملكية الفكرية في زمن الكورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:42 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
عقد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مناقشة أول رسالة ماجستير في الملكية الفكرية عن تسوية منازعات عقود الملكية الأدبية وذلك في زمن الكورونا.

وأكد  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن الجامعة قد اتخذت إجراءات احترازية مشددة في المناقشات العلمية حفاظا علي الصحة العامة دون المساس بالأمور العلمية أو توقفها.

وأشار الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلى أن لجنة المناقشة والحكم كانت برئاسة  الدكتور أحمد سلامة أستاذ القانون الدولي الخاص وعضوية الدكتور محمد نصر الدين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور خالد عبد الفتاح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة حلوان.
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