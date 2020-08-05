الجونة يخوض تدريباته الصباحية استعدادا للدورى .. صور

خاض لاعبو فريق الجونة تدريباته الصباحية اليوم بقيادة بيدرو المدير الفني استعدادا لعودة الدورى بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





وكان فريق الجونة خاض عددا من المباريات الودية استعدادا لعودة مسابقة الدورى حيث تعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما وخسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.





ومن المقرر أن يواجه فريق الجونة منافسه الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 14-8 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدورى المصري.



