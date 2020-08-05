شرطة النقل تعيد حقيبة لصاحبها بعد سرقتها داخل أحد القطارات

نجحت شرطة النقل والمواصلات فى إعادة حقيبة أحد الأشخاص تمت سرقتها داخل أحد القطارات.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من أحد المواطنين بأنه أثناء إستقلاله أحد القطارات "الإسكندرية / الأقصر" وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج إكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفورى مع البلاغ تم تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج – له معلومات جنائية).





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم ضبطه بمواجهته إعترف بإرتكابها الواقعة وأرشد عن المضبوطات بمنزله حيث أمكن ضبطها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.