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رياضة

غدًا.. إعلان قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري ليتم إعلانها غدا.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

المعروف أن قائمة الفرق لمسابقة الدوري تضم ٢٠ لاعبا ويحق لكل فريق إجراء ٥ تغييرات في المباراة.

واختتم الفريق الابيض تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب استعداد للقاء المصري.

ووصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم لاعبا الفريق الابيض الي ألقاهرة صباح اليوم.
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