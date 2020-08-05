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لا يكل ولا يمل.. البرلمان يتلقى 4600 شكوى ويعتمد 850 تقريرا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:07 م
البرلمان يتلقى 4600
البرلمان يتلقى 4600 شكوى ويعتمد 850 تقريرا
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقرير عن أن البرلمان يتلقى 4600 شكوى ويعتمد 850 تقريرا لاقتراحات برغبة في دور الانعقاد الخامس". 

تلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب نحو 1100 شكوى من المواطنين خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي بدأ منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، إضافة إلى تلقيه ما يصل إلى 4600 اقتراح برغبة مقدمة من النواب، وأغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية في قطاعات الصرف الصحي وفواتير الكهرباء والمياه ومطالب بمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وشكاوى من تراكمات القمامة في الشوارع والميادين. 

الشكاوى التي وردت من المواطنين كان من بينها أعداد كبيرة تتعلق بقانون الإيجار القديم، والمطالبة بضرورة تعديله لحل المشكلات القائمة بسببه وتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى بعض الشكاوى التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية والمطالبة بتعديلات تسهم في حل المشكلات الأسرية خاصةً تلك المتعلقة بالرؤية والحضانة. 

وتلقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، 4600 اقتراح برغبة أحيلت إليها من المجلس خلال دور الانعقاد الخامس، وهي تتعلق بنقص بعض الخدمات واستكمال مشروعات في المحافظات والمراكز والقرى، منها توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال محطات مياه الشرب.

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