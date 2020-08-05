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رياضة

محاضرة فنية للاعبي الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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ملك موسى
يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم بعد طعام العشاء.


ويعطي الجهاز الفني التعليمات الفنية للاعبين قبل مواجهة المصري غدا. ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


في حين قرر الجهاز الفني تأجيل إعلان قائمة الفريق لمباراة المصري ليتم إعلانها غدا.


واختتم الفريق الابيض تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعداد لمواجهة المصري
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