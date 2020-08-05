AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تنكيس العلم اللبناني على مدخل القصر الرئاسي والسراي الحكومي حدادًا على ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:27 م
تنكيس العلم اللبناني
تنكيس العلم اللبناني
Advertisements
أ ش أ
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تنكيس العلم اللبناني على مداخل قصر بعبدا الرئاسي، حدادًا على الضحايا من قتلى ومصابين جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بالميناء البحري للعاصمة بيروت.

كما نكّس العلم اللبناني عند مدخل السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء) حدادًا على ضحايا الانفجار.

كان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد أعلن أمس الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، كما يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوصيات التي انتهى إليها المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد ليل أمس، والتي جاء من أبرزها إعلان بيروت مدينة منكوبة، وكذلك إعلان حالة الطوارئ بمدينة بيروت بأكملها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان الحداد الوطني في لبنان بعد تفجير بيروت

لجنة للتحقيق في الانفجار.. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن بيروت منطقة منكوبة

رئيس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ في بيروت

الرئيس اللبناني: انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بالبلاد

الرئيس الجزائري يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن 14 توصية للتعامل مع آثار انفجار بيروت

ترشيحاتنا

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

بدون مسكنات.. حيلة لوقف أنواع مختلفة من الألم في ثانية واحدة

فى ذكرى رحيلها.. قصة مأساوية عاشتها ميرنا المهندس فى حياتها

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

من رحم المأساة.. ولادة 3 توائم وسط جثث وجرحى بيروت على يد بطلة | فيديو

أعراضه مزعجة.. 6 حيل تخلصك من ألم المفاصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها

أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. بسعر منخفض وتقنية الجيل الخامس..صور

ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد