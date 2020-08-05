تنكيس العلم اللبناني على مدخل القصر الرئاسي والسراي الحكومي حدادًا على ضحايا انفجار بيروت

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تنكيس العلم اللبناني على مداخل قصر بعبدا الرئاسي، حدادًا على الضحايا من قتلى ومصابين جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس بالميناء البحري للعاصمة بيروت.





كما نكّس العلم اللبناني عند مدخل السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء) حدادًا على ضحايا الانفجار.





كان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد أعلن أمس الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، كما يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئًا ظهر اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوصيات التي انتهى إليها المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد ليل أمس، والتي جاء من أبرزها إعلان بيروت مدينة منكوبة، وكذلك إعلان حالة الطوارئ بمدينة بيروت بأكملها.