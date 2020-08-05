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رياضة

اللهم الطف بهم وآمن روعهم.. عمرو جمال يطلب الدعاء لشعب لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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منار نور
علّق عمرو جمال لاعب الاهلي ومنتخب مصر على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وعلق عمرو جمال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " اللهم الطف بهم وامن روعهم واشف مصابهم واغفر لموتاهم ورد غائبهم واحرسهم بعينك التي لا تنام  واكفهم شر من اراد بهم شرواحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يارب العالمين 
 " . 

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. 


 

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