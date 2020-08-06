رغم مخاوف زيادة عدد مصابي كورونا.. ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء 5 أغسطس، حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجددًا على المخاوف إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.





وصعد المؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت BP مكاسبها لليوم الثاني.





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