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اقتصاد

رغم مخاوف زيادة عدد مصابي كورونا.. ارتفاع الأسهم الأوروبية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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وكالات
ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء 5 أغسطس، حيث طغت مجموعة من التقارير الإيجابية عن الأرباح والكميات الهائلة من التحفيز النقدي الذي يتدفق عبر النظام المالي مجددًا على المخاوف إزاء ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر Stoxx 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وقاد مؤشر النفط والغاز المكاسب بعدما واصلت BP مكاسبها لليوم الثاني.



لكن سهم بBMW تراجع 3% حيث دفعت إجراءات العزل العام شركة السيارات إلى تكبد خسارة تشغيلية في الربع الثاني مع تراجع تسليم السيارات الفارهة 25%خلال هذه الفترة.


وتجاهل المستثمرون بشكل كبير تراجعا في أرباح الشركات الأوروبية متوقعين أن تدعم تريليونات الدولارات التي تضخها البنوك المركزية على مستوى العالم في النظام المالي أسواق الأسهم حتى يترسخ التعافي.


وتفيد بيانات رفينيتيف أن من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة على Stoxx 600 عن تراجع قدره 67.5 %في أرباح الربع الثاني، انخفاضا من توقعات بتراجع نسبته 58.3% في الأسبوع السابق.

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