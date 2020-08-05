حزب العدل ينعى ضحايا شعب لبنان الشقيق

نعى حزب العدل، ضحايا شعب لبنان الشقيق، وأكد الحزب فى بيان له " يتقدم حزب العدل بخالص التعازي والمواساة للأشقاء في دولة لبنان، لمصيبتهم الأليمة جراء الانفجار الضخم الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة بيروت، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المصابين.





وتابع :"نحن إذ ننعى ضحايا انفجار ميناء بيروت، فإننا نؤكد على تضامننا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا اللبنانيين في مصابهم الأليم".





وأضاف: "آملين من الله رحمة للضحايا وشفاءا عاجلا وتاما للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا والشعب اللبناني الصبر والسلوان .. وأن يسدد خطاهم فى الخروج من أزماتهم والعودة بوطنهم لبر الأمان".



