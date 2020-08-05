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برلمان

حزب العدل ينعى ضحايا شعب لبنان الشقيق

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:18 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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معتز الخصوصى
نعى حزب العدل، ضحايا شعب لبنان الشقيق، وأكد الحزب فى بيان له " يتقدم حزب العدل بخالص التعازي والمواساة للأشقاء في دولة لبنان، لمصيبتهم الأليمة جراء الانفجار الضخم الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة بيروت، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المصابين. 

وتابع :"نحن إذ ننعى ضحايا انفجار ميناء بيروت، فإننا نؤكد على تضامننا ووقوفنا إلى جانب أشقائنا اللبنانيين في مصابهم الأليم".

وأضاف: "آملين من الله رحمة للضحايا وشفاءا عاجلا وتاما للمصابين، وأن يلهم أسر الضحايا والشعب اللبناني الصبر والسلوان .. وأن يسدد خطاهم فى الخروج من أزماتهم والعودة بوطنهم لبر الأمان".

ودعا الحزب شعوب العالم المحبة للسلام للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق حتى يعبر أزماته الحالية ، وأن يحفظ الله أشقائنا في لبنان وسلمهم من كل سوء".
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