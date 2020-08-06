تراجع الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع

تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء 5 أغسطس إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فيما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.
وأغلق المؤشر Nikkie منخفضا 0.26% إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض.
اقرأ ايضًا .. الذهب يواصل سلسلة ارتفاعه القياسي ليصل فوق مستوي 2000 دولار
ونزل المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1554.71 نقطة.
وارتفع Nikkie 37% منذ سجل أدنى مستوى منذ بداية العام في مارس آذار لكنه واجه صعوبات في الآونة الأخيرة ليتخطى مستوى المقاومة البالغ نحو 23000 إذ بات المستثمرون أكثر حذرا في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في داخل البلاد وأماكن أخرى.
ومما سلط الضوء على الجائحة، قالت مجموعة Mitsubishi UFJ المالية، أكبر بنك ياباني من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إن صافي ربحها انخفض للنصف.
وتراجعت أسهم المجموعة 0.17 %اليوم.
وأغلقت أسهم Sony، وهي شركة كبيرة أخرى أعلنت عن نتائجها أمسالثلاثاء، منخفضة 1.61% إذ فاقت المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية للشركة النتائج التي فاقت التوقعات.
وتقدم 99 سهما على المؤشر Nikkei بينما تراجع 122.