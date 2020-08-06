تراجع الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع

تراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء 5 أغسطس إذ أكدت تقارير أرباح سلبية الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فيما ضغط ارتفاع الين على شركات التصدير.

وأغلق المؤشر Nikkie منخفضا 0.26% إلى 22514.85 نقطة، فيما قاد قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية الانخفاض.





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