نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب





أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين، انه مع الحجر الصحي وعدم وجود حركة أو ممارسة نشاط بدني، فقد ظهر الام الساقين والقدمين ، مما يجعله أمرا محيرا بين البعض، إلا ان الباحثون المشرفون على الدراسة، أكدوا ان المشي حافي القدمين قد يتسبب في تورم الساقين والقدمين، بالأخص إن كان ارضية المنزل صلبة لا تمتص الصدمات، وفقا لما جاء في موقع novosti .



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