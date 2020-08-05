نشرة الصحة والمرأة.. شرب الماء مضر بصحة الرضع.. واحذر المشي حافي القدمين لهذا السبب

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أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين، انه مع الحجر الصحي وعدم وجود حركة أو ممارسة نشاط بدني، فقد ظهر الام الساقين والقدمين، مما يجعله أمرا محيرا بين البعض، إلا ان الباحثون المشرفون على الدراسة، أكدوا ان المشي حافي القدمين قد يتسبب في تورم الساقين والقدمين، بالأخص إن كان ارضية المنزل صلبة لا تمتص الصدمات، وفقا لما جاء في موقع novosti .
يحتاج جسم الإنسان الكثير من الماء لتعمل على ترطيب الجسم وتحميه من الجفاف، لكن كشفت دراسة حديثة أن الماء ضارة على صحة الرضع، وحذر الباحثون إعطاءه الماء حتى وإن كان يعاني من الطقس الحار.
كشفت دراسة حديثة وفقا لموقع "timesofindia"، فإن 70-90 % من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين د، وفيتامين د هو فيتامين فريد، مصنوع من الكوليسترول في جلدك عند تعرضه لأشعة الشمس، وبالتالي أنه من المهم الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس للحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى.
تحل اليوم ذكرى وفاة النجمة مارلين مونرو، وهي من الفنانات التي تتميز بالرقة والأنوثة، حيث عرفت بأنها ملكة الإغراء الأولى.