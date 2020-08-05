تيار المستقبل: هناك خيوط خفية وراء انفجار بيروت لم تظهر حتى الآن.. فيديو





وأضاف عضو تيار المستقبل في مداخلة هاتفية على فضائية الغد، أنه ما حدث بالأمس من تفجيرات مستهدفة ومقصودة ولم تكن محض الصدفة، ولكنها ليست اغتيالية كما حدث مع الشهيد رفيق الحريري.





وتابع أن مطار الحريري تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى قصف وتضرر ووقوع مئات المنازل، كما خلف القصف آلاف القتلى ومئات المصابين، مؤكدا أن هناك خيوطا خفية وراء الانفجار لم تظهر حتى الآن.





كشف مروان عبود محافظ بيروت عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت الذي خلفَ قتلى وآلاف الجرحى، موضحا أن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، لافتا إلى أن بيروت خسرت 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت.

و يعيش لبنان حالة حداد تستمر ثلاثة أيام، بعد وقوع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت خلّف أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى 4000 جريح، وأعلن الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.

قال زياد ضاهر، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل بلبنان، إن بيروت تعرضت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الضربات القاصمة، ولكن ما حدث أمس كبير جدا وأضرارها بالغة.