AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد الرحيم علي: فخور بالموقف المصري تجاه لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:00 م
النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم على
Advertisements
فريدة محمد
أكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب أنه فخور بالموقف المصري،  تجاه "محنة لبنان" مشددا على عمق المحبة والاخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وقال علي في بيان له اليوم إن مصر تصرفت كدولة كبري بالمنطقة، تسهر علي أمنها، وتبادر بالدعم والمساعدة لشقيقاتها من الدول العربية وغيرها، إذا ما وقعت في أزمة أو مر بها مكروه.

وقال عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إنه فور وقوع الحادث المأساوي في بيروت، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، كما عبرت وزارة الخارجية، عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف النائب، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها كانت علي قدر المسئولية، حيث سارعت بإنشاء مستشفى ميداني مصري في بيروت، لتقديم كافة أنواع المساعدات الطبية للمصابين، وقد استقبل بالفعل عددًا من الحالات، كما أجريت اتصالات رفيعة المستوي مع الأشقاء اللبنانيين للتعرف على احتياجاتهم وتقديمها لهم، وأكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، استعداد مصر لتلبية أي احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني، للمساعدة في تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة والأضرار الواسعة التي تعرضت لها العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر بالميناء البحري، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، وعدد من المسئولين اللبنانيين.

وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، إلي أن الدعم والمساعدة لم يقتصر علي الجانب الرسمي بل امتد الأحزاب السياسية والنقابات المصرية، التي أعلنت عن خالص تعازيها للشعب اللبنانى، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بدعم الشعب المصري للأشقاء اللبنانيين، في أزمتهم، ودعوات المواطنين بأن يتقبل الله الشهداء في رحمته ويشفي المصابين وينعم علي لبنان بالأمن والأمان والرخاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار بيروت.. السيسي يعزي لبنان ويتمنى السلامة للمصابين

البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

لمواجهة آثار انفجار بيروت.. مساعدات طبية عاجلة من الكويت للبنان

بعد انفجار بيروت.. السعودية تؤكد تضامنها مع الشعب اللبناني

البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

كنائس مصر تعزي لبنان بعد انفجار بيروت.. البابا تواضروس: نصلي إلى الله ليمنحكم السلام.. الكاثوليكية: نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء لكم.. الإنجيلية: نشارك مشاعر الآلام

ترشيحاتنا

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

شريان لبنان انقطع.. 10 معلومات عن مرفأ بيروت الذى أبكى العالم

أخبار الرياضة | أحمد حجازي يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها

حجم خسائر النجوم بعد انفجار بيروت.. تطورات إصابتهم وحالة منازلهم.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

بملابس كاجوال مميزة.. شيما صابر تتألق برفقة زوجها

أوبو تطلق هاتف Oppo K7 5G.. بسعر منخفض وتقنية الجيل الخامس..صور