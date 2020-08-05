عبد الرحيم علي: فخور بالموقف المصري تجاه لبنان

أكد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب أ نه فخور بالموقف المصري، تجاه "محنة لبنان" مشددا على عمق المحبة والاخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.





وقال علي في بيان له اليوم إن مصر تصرفت كدولة كبري بالمنطقة، تسهر علي أمنها، وتبادر بالدعم والمساعدة لشقيقاتها من الدول العربية وغيرها، إذا ما وقعت في أزمة أو مر بها مكروه.





وقال عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إنه فور وقوع الحادث المأساوي في بيروت، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، كما عبرت وزارة الخارجية، عن تعازيها لأهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.





وأضاف النائب، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها كانت علي قدر المسئولية، حيث سارعت بإنشاء مستشفى ميداني مصري في بيروت، لتقديم كافة أنواع المساعدات الطبية للمصابين، وقد استقبل بالفعل عددًا من الحالات، كما أجريت اتصالات رفيعة المستوي مع الأشقاء اللبنانيين للتعرف على احتياجاتهم وتقديمها لهم، وأكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، استعداد مصر لتلبية أي احتياجات يتقدم بها الجانب اللبناني، للمساعدة في تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة والأضرار الواسعة التي تعرضت لها العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر بالميناء البحري، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، وعدد من المسئولين اللبنانيين.





وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، إلي أن الدعم والمساعدة لم يقتصر علي الجانب الرسمي بل امتد الأحزاب السياسية والنقابات المصرية، التي أعلنت عن خالص تعازيها للشعب اللبنانى، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بدعم الشعب المصري للأشقاء اللبنانيين، في أزمتهم، ودعوات المواطنين بأن يتقبل الله الشهداء في رحمته ويشفي المصابين وينعم علي لبنان بالأمن والأمان والرخاء.