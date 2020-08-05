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اقتصاد

لانخفاض المخزونات الأمريكية.. أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ 5 أشهر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى لها منذ مطلع مارس الماضي، بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية. 

 

وصعد خام برنت 1.03 دولار أو ما يعادل 2.3% إلى 45.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظا من سابقه، إذ صعد هو الآخر 1.03 دولار أو ما يوازي 2.5 بالمئة إلى 42.73 دولارا للبرميل.  

 

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل. 

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