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رياضة

‎مواعيد تدريبات فرق كرة الماء بنادي الزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الجهاز الفني لفرق كرة الماء بنادي الزمالك مواعيد تدريبات الفرق في الفترة المقبلة، ويخوض فريق 2006 تدريبات اللياقة البدنية أيام السبت والإثنين والأربعاء الساعة السادسة مساء.

فيما يخوض فريق العمومي وفريق 2003 تدريباتهم يوميا بالحمام الأوليمبي من الساعة 5.30 و حتى 8 مساء، ويخوض فريق 2005 تدريبات الغطس أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 5.30 مساء و حتى 8 مساء. 

وتخوض فرق 2007  و 2008 التدريبات أيام السبت والإثنين والأربعاء من الساعة 5.30 حتى الساعة 8 مساء، ويخوض فريقي 2009و 2010 التدريبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 6 مساء و حتي 8 مساء.

ويقود التدريبات المدير الفني هاني صدقي ومدربين اللياقة البدنية ديب أحمد وإسلام حسن والإداري محمود أحمد.‎
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