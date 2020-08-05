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اقتصاد

بسبب كورونا.. 74% تراجعا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بـ دبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات

تراجعت حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي  بنحو 74 بالمئة خلال  النصف الأول من العام الجاري 2020، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف أجزاء من الاقتصاد العالمي.

 

واستقطبت الإمارة، المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط، 12 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو ، بحسب بيان صادر عن حكومة دبي

 

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إن جائحة فيروس كورونا والاضطرابات اللاحقة التي أصابت سلاسل الإمدادات، وتقييد أنشطة الشركات، والتنقل، والسفر تسببوا في انخفاض الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم.

 

وقال ”بينما لم ينته تحدي كوفيد-19 بعد، نحن واثقون من الأداء المستقبلي لدبي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل تمكين وتيسير محوري لنمو الأعمال العالمية والتوسع في أنحاء الأسواق الاقليمية والعالمية“.

 

وشهدت دبي إجراءات عزل عام لعدة أسابيع في إطار جهود حكومية لكبح فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاق العديد من الشركات مؤقتا.

 

وسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 61 ألفا و352 حالة إصابة بالفيروس و351 حالة وفاة. ولم تفصح الإمارات عن أماكن وقوع الإصابات والوفيات.

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