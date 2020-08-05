بالنجاح والصبر.. مارسيلو غانديني ينقش حروف اسمه بالذهب في عالم السيارات

الطموح والموهبة والإصرار على تحقيق ذات أقصر الطرق لصعود سلم المجد والشهرة بسرعة البرق، فالحلم الصغير عندما يطوق بالتعب والمجهود يظهر كوضوح الشمس.

شق الأشياء المتحركة وكانت تلفت نظره باستمرار، وسعى واجتهد ورفع شعار «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد» ليصل إلى أعلى قمة في النجاح، رغم مشواره البسيط وبدايته الضعيفة لعمله ميكانيكي في البداية إلى أنه لم يستسلم لمصيره، وضرب بكل الصعاب عرض الحائط ليلمع اسمه ويصبح علامة مميزة في عالم السيارات.

هوى مارسيلو غانديني السيارات وعمل ميكانيكي وهو في الثامنة عشر في عمره ولكن حدث له موقف غير مجرى حياته عندما قرر أن يبدأ يخوض تجربة جديدة ويتمحص في سيارة صديقه الثري بعدما غير شكل السيارة الخارجي أيضًا، وكانت نقطة انطلاقه في مشواره بالسيارات.

في عام 1965، انضم غانديني، إلى شركة تصميم السيارات "بيرتون"، ثم عرض أول مشروع له، وهو هيكل وضع فوق محرك "بورش 911"، في معرض جينيف للسيارات لعام 1966، كما بيعت السيارة مقابل 1.4 مليون دولار في عام 2018.

بدأ غانديني يركز على تصميم هياكل السيارات المختلفة، وكان بمثابة العقل الذي يفكر في كل ما هو جديد بواسطة اعتماده على الإحساس في المقام الأول، وعمل على تصميم سيارات السباق والسيارات الاقتصادية وطائرة هليكوبتر أيضًا.

أصبح مارسيليو أشهر من نار على علم، واستطاع أن يثبت كفاءته وأصبح أشهر من نار على علم، بعدما حول مصيره من ميكانيكي إلى مصمم سيارات.

وبعد فترة، أصبح عشاق السيارات من حول العالم يعلقون صور السيارات الذي صنعها غانديني وهى لامبورجيني كاونتاتش، على جدران غرفهم، على أمل قيادة سيارة مثلها في يوم من الأيام. وصنع نموذج "ذا كاونتاتش " كبديل لسيارة " لامبورجيني ميورا، التي لا تزال تعتبر إحدى أجمل السيارات المصنعة.