AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بالنجاح والصبر.. مارسيلو غانديني ينقش حروف اسمه بالذهب في عالم السيارات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:59 م
مارسيلو غانديني »ينقش
مارسيلو غانديني »ينقش حروف اسمه بالذهب في عالم السيارات
Advertisements
منة الله عبد الحميد

 الطموح والموهبة والإصرار على تحقيق ذات أقصر الطرق لصعود سلم المجد والشهرة بسرعة البرق، فالحلم الصغير عندما يطوق بالتعب والمجهود يظهر كوضوح الشمس.

 شق الأشياء المتحركة وكانت تلفت نظره باستمرار، وسعى واجتهد ورفع شعار «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد» ليصل إلى أعلى قمة في النجاح، رغم مشواره البسيط وبدايته الضعيفة لعمله ميكانيكي في البداية إلى أنه لم يستسلم لمصيره، وضرب بكل الصعاب عرض الحائط ليلمع اسمه ويصبح علامة مميزة في عالم السيارات.

 من ميكانيكي إلى مصمم سيارات بورش ولامبورغيني.. من هو مارسيلو ...

هوى مارسيلو غانديني السيارات وعمل ميكانيكي وهو في الثامنة عشر في عمره ولكن حدث له موقف غير مجرى حياته عندما قرر أن يبدأ يخوض تجربة جديدة ويتمحص في سيارة صديقه الثري بعدما غير شكل السيارة الخارجي أيضًا، وكانت نقطة انطلاقه في مشواره بالسيارات.

 المشهد أونلاين - مارسيلو غانديني: من ميكانيكي إلى مصمم سيارات بورش ...

في عام 1965، انضم غانديني، إلى شركة تصميم السيارات "بيرتون"، ثم عرض أول مشروع له، وهو هيكل وضع فوق محرك "بورش 911"، في معرض جينيف للسيارات لعام 1966، كما بيعت السيارة مقابل 1.4 مليون دولار في عام 2018.

 من عامل في كراج إلى مصمم بورش ولمبرجيني.. من هو مارسيلو غانديني؟

بدأ غانديني يركز على تصميم هياكل السيارات المختلفة، وكان بمثابة العقل الذي يفكر في كل ما هو جديد بواسطة اعتماده على الإحساس في المقام الأول، وعمل على تصميم سيارات السباق والسيارات الاقتصادية وطائرة هليكوبتر أيضًا.

 Marcello Gandini - Wikipedia

أصبح مارسيليو أشهر من نار على علم، واستطاع أن يثبت كفاءته وأصبح أشهر من نار على علم، بعدما حول مصيره من ميكانيكي إلى مصمم سيارات.

Marcello Gandini | Autopedia | Fandom

وبعد فترة، أصبح عشاق السيارات من حول العالم يعلقون صور السيارات الذي صنعها غانديني وهى لامبورجيني كاونتاتش، على جدران غرفهم، على أمل قيادة سيارة مثلها في يوم من الأيام. وصنع نموذج "ذا كاونتاتش " كبديل لسيارة " لامبورجيني ميورا، التي لا تزال تعتبر إحدى أجمل السيارات المصنعة.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لامبورجيني أوروس تتحول إلى كوبيه في تصميم تخيلي

مسيرة سيارة لامبورجيني أفينتادور على مدار 10 سنوات .. فيديو

إحداها بيعت منتجاتها في 6 ساعات .. أشهر سيارات الدفع الرباعي

تحطم سيارة لامبورجيني سعرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد 20 دقيقة من شرائها .. فيديو

بعد إهانة مالك فيرارى لصانعها.. قصة ظهور لامبورجيني إلى النور

رسميا.. تدشين سيان رودستر الهجينة من لامبورجيني

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ| المصريون على موعد مع عرس ديمقراطي جديد

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

بعد تعرضه لانتقادات حادة.. محمد رمضان يحذف صورة أثارت جدلا بعد انفجار بيروت

بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. جوهرة تستعرض جمالها فى الساحل الشمالي.. شاهد

بعد انفجار بيروت.. طبيب يحذر من مخاطر غاز الأمونيا على الصحة

ذوق الأميرات.. كيت ميدلتون تتألق بفستان صيفي مبهج في جولة ملكية