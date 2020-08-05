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نفسى أدخل كلية إعلام.. الأولى مكفوفين تمارس موهبتها على الهواء.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:44 م
سامية محمد عبد الرحمن
سامية محمد عبد الرحمن
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شيرين عادل
قالت سامية محمد عبد الرحمن، الحاصلة على المركز الأول مكفوفين، إنها اعتادت منذ صغرها على التفوق وذلك بدعم والديها. 

وأكدت الحاصلة على المركز الأول مكفوفين ، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر،  أنها حصدت مراكز التفوق منذ المرحلة الابتدائية. 

وأشارت  سامية محمد عبد الرحمن إلى أن طلبة الثانوية العامة تستطيع تحديد مصيرها  بخلاف أى مجال آخر نظرأ لتعدد مجالات الدراسة بها.

ولفتت الحاصلة على المركز الأول  مكفوفين، إلى ميلها لكلية الإعلام ورغبتها الشديدة منذ طفولتها للإلتحاق بها ليطلب منها مذيع البرنامج تقديم نفسها كأعلامية والتحدث عن فقرة صغيرة  تخص  الثانوية العامة وأبرز تحدياتها. 

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ وترتيب أوائل الثانوية العامة.
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