إقلاع طائرة عراقية عسكرية محملة بالمساعدات الإنسانية لإنقاذ لبنان

أقلعت طائرة شحن عسكرية عراقية من بغداد، متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ، وعلى متنها طواقم بحث وإنقاذ ووحدات طبية.

وأعلن مصدر أمنى عراقى فى تصريح صحفى مقتضب، أن طائرة عراقية من طراز سي-130 أقلعت متجهة إلى لبنان لنقل كوادرومعدات طبية وغذائية لإنقاذ الشعب اللبناني.

وشهد مرفأ بيروت الواقع على البحر الأبيض المتوسط ، الثلاثاء، انفجارًا هو الأعنف الذي تسجله لبنان فى تاريخها ، في وقت يمر فيه بأزمة اقتصادية طاحنة وصحية إثر تداعيات فيروس كورونا، ليفزع العالم بمشهد الإنفجار الذى وصل دويه لكل بيت وكل قلب عربي مخلفًا وراءه عشرات القتلى وآلالاف المصابين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مستودعات ميناء بيروت مخلفا 100 قتيل على الأقل، حسب تصريح رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني لقنوات تلفزيونية محلية الأربعاء، وإصابة قرابة أربعة آلاف شخص.





وقال الرئيس ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات من دون إجراءات السلامة.