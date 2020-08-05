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اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين وانخفاض الأردنية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,292.44 بارتفاع قدره 1.87 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 599.82 بانخفاض قدره 2.76 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و29 ألفا و142 سهما بقيمة إجمالية قدرها 916 ألفا و326 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.

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فيما أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.59 في المئة، ليصل عند مستوى 1562.18 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار أردني، وسط تداول 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2,437 صفقة.
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