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تعليم

2907 طلاب وطالبات بآداب سوهاج يستأنفون امتحانات نهاية العام

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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خالد رياض
استأنفت اليوم جامعة سوهاج أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات، وذلك بعد أن تم تعليقها الأسبوع الماضي بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

 صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية علي بعض لجان إمتحانات كلية الآداب بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، اللواء حاتم صادق مدير الامن الجامعي .


حرص رئيس الجامعة على تفقد الطلاب داخل عدة لجان وسؤالهم عن مدى سهولة الإمتحان من صعوبته ووجود أية شكاوى من الطلاب تخص توافر الجو المناسب للامتحان داخل اللجان من تهويه وإضاءة.


 كما تفحص مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية المتبعه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامتهم وراحتهم، مشيرًا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم مستمرة بنفس الشدة والحزم التي طبقت منذ انطلاق الامتحانات، بداية من الدخول علي بوابات الجامعة وصولا الي قاعات الامتحان.


وقال الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد الكلية، أن عدد طلاب الفرقة الرابعة الذين يؤدون الامتحانات بلغ عددهم 2907 طلاب وطالبات موزعين على 56 لجنة داخل مجمع المدرجات ومبنى الكلية، مضيفًا أن الإمتحانات  بدأت في 19 من يوليو الماضي ستستمر حتى 22 من أغسطس الجاري.


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