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حوادث

الأمن يبحث عن جثة الطالبة المنتحرة من أعلي كوبري سمنود بالغربية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:22 م
الطالبة المنتحرة
الطالبة المنتحرة
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أحمد على

دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية لليوم الثاني على التوالي بأكثر من 3 فرق إنقاذ ومراكب نهرية للبحث وانتشال جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة من خلال إلقاء نفسها من أعلي كوبري سمنود عقب سوء مجموعها فى نتيجة الثانوية العامة مما دفعها للإقدام على الانتحار والتخلص من حياتها.

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وكانت طالبة بالصف الثالث الثانوي  أقدمت على الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود في نهر النيل.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بالغربية من جهودها للعثور على جثة الطالبه "ح ع" 17 سنة وذلك بعد إلقاء نفسها من أعلى كوبرى سمنود بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ..

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت النيابة سرعة التحريات المباحث حول الحادث.

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