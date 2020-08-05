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تعليم

قفزت 90 مركزًا عالميًا.. كفر الشيخ تحقق المركز 2106 في تصنيف ويبمتركس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:50 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، ظهور الجامعة في المركز 2106 في تصنيف الجامعات الإسباني "Ranking Web of Universities والذي يصدر كل 6 أشهر.

وقفزت جامعة كفر الشيخ 90 مركزًا عالميًا، عن العام الماضي الماضي، والتي سجلت خلاله المركز 2196 وفقًا لتصنيف يناير 2020 وهو ما يعد إنجازًا لإدارة وأسرة الجامعة.

وأضح دسوقي أن هذا التصنيف يستخدم مؤشرات الويب والمؤشرات البيبليومترية الخاصة بالبحث العلمي وهي مشاركة المعرفة العامة والتي تشمل حجم "عدد الصفحات" في نطاق domain الويب الرئيسي وجميع النطاقات الفرعية للجامعة والتي تمثل 5% من إجمالي درجة التقييم.

وتابع، والمؤشر الثاني للتأثير ويشمل محتويات الصفحة لعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة ويخصص لهذا المؤشر 50٪ من الدرجة والمؤشر الثالث عن الباحثين الأكثر استشهادًا ويخصص له 10% من درجة التقييم.

وأكد رئيس الجامعة أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية، نتاج جهود إدارة الجامعة، موجهًا الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على تحديث وتطوير الصفحة الأليكترونية للجامعة والقائمين على التصنيف.

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