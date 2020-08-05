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محافظات

محافظ الغربية يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد على

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة مشاركة الناخبين والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه واجب وطني.


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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات بالديوان العام، وبحضور نجوي العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحثهم علي ضرورة المشاركة والنزول للانتخابات والعمل علي حشد الموظفين، وتوعيتهم للنزول والإدلاء بأصواتهم لمن يختارونه.


وأشار أن العالم كله ينتظر ما يحدث لمصر خلال الانتخابات، لافتا أنه يجب علينا المشاركة بنسبة كبيرة، وأن نقف بجوار بلدنا ويكون الحشد غير مسبوق ليشهد العالم علي وعي الشعب المصري، وحرصه علي وطنه ويؤكد أن مصر آمنة، مما يترتب علي ذلك انتعاش السياحة والاستثمارات.


وأكد علي مديري الإدارات بضرورة عمل قاعدة بيانات بكافة الأعمال بكل إدارة والتنسيق فيما بينهم لإنجاز الأعمال، موجها مديري الإدارات بالديوان العام بتوزيع مهم محددة لكل موظف يقوم بها مع المتابعة وتقييمه من حيث الأداء العملي للمهام المكلف بها، مكلفا السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع مع المدير المالي والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات لعمل الهيكل الإداري للعاملين بالديوان العام.

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