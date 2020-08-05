محافظ الغربية يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة مشاركة الناخبين والنزول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه واجب وطني.





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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات بالديوان العام، وبحضور نجوي العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحثهم علي ضرورة المشاركة والنزول للانتخابات والعمل علي حشد الموظفين، وتوعيتهم للنزول والإدلاء بأصواتهم لمن يختارونه.





وأشار أن العالم كله ينتظر ما يحدث لمصر خلال الانتخابات، لافتا أنه يجب علينا المشاركة بنسبة كبيرة، وأن نقف بجوار بلدنا ويكون الحشد غير مسبوق ليشهد العالم علي وعي الشعب المصري، وحرصه علي وطنه ويؤكد أن مصر آمنة، مما يترتب علي ذلك انتعاش السياحة والاستثمارات .



