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برلمان

تضامن شعبي وحزبي مصري مع لبنان.. والوفد يشيد بمواقف الرئيس السيسى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:41 م
المهندس نبيل عبدالله،
المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصى

تواصل التضامن والدعم  الرسمي والشعبي المصري مع شعب لبنان، فى تفجير مرفأ بيروت، والذى راح ضحيته عشرات الشهداء وألاف المصابين، أكد المهندس نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على وقوف الأحزاب والجماهير المصرية خلف شعب لبنان، فى مصابه الأليم، داعيا حكومات العالم لتقديم الدعم والمساعدة للبنا الشقيق، ومساعدته على تجاوز محنته وآلامه.

ووجه المهندس نبيل عبدالله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد للرئيس عبدالفتاح االسيسى، على تضامنه الدائم مع الأشقاء العرب، حرصه على تقديم الدعم والمساعدة لهم فيما يتعرضون له من مواقف صعبة.  

وقال نبيل عبد الله، إن مصر عبرت عن تضامنها مع الأشقاء فى لبنان، مشيدا باللمسة الإنسانية التى قامت بها وزارة السياحة والآثار، والتى أضاءت اهرامات الجيزة بألوان العلم اللبنانى، فى إشارة رمزية إلى وقوف المصريين خلف الأشقاء اللبنانيين.

وعبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن حزنه العميق جراء ما تعرض له لبنان، وعبر عن خالص التعازى لأهالى الشهداء، ودعواته بالشفاء العاجل لكل الجرحى.
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