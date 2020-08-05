عايزين تصوير زي أوروبا.. أبناء ماسبيرو يضعون خارطة طريق للدوري المصري





وتابع أن الدوري المصري حاليا يحظى بنسبة مشاهدة عالية وأصبح من أقوى الدوريات في المنطقة العربية وكذلك الشرق الأوسط وحتي يتسني للمشاهد بالاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم المصرية سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإفريقي الإقليمي أو حتي الصعيد العالمي في حالة استقبال ملاعبنا المنافسات العالمية أو المباريات العالمية للمنتخبات أو الأندية لذا وجب التنبيه أن هناك جهات عدة تشترك في نجاح هذه المنظومة وأن العمل الجماعي هو أهم مشترك لنجاح أي عمل وخصوصا العمل الذي يحمل الطابع الفني.





وأضاف: "نبدأ بإلقاء الضوء على أبرز المطالب التى تساهم فى نقل مباريات الدورى المحلى بشكل احترافى وهي..





١- الجانب التقني:

وأصبحت التكنولوجيا وجودة المعدات شرط أساسي لنجاح أي عمل فني وخصوصا المتعلقة بنقل مباريات كرة القدم ومن هذه الجوانب وحدات الإذاعة الخارجية (oB) وحدة الإذاعة الخارجية أضحت من أهم عوامل نجاح المنظومة والمتعلقة بجودة الكاميرات ومدي تطور إمكانات وحدة الإذاعة الخارجية.





وتمتلك الهيئة الوطنية للإعلام أسطولا من وحدات الإذاعة الخارجية ولكنه لم يواكب التطور الحالي في المنظومة العالمية وحيث إن الدولة المصرية تمتلك الريادة في المنطقة في هذا العمل ولكنها توقفت عند حد معين وتفوقت علينا العديد من دول المنطقة في هذا الأمر لذا لا بد من مواكبة التطور في هذا المجال عن طريق الآتي:





١-الاستعانة بوحدات إذاعة خارجية متطورة:

في مصر نمتلك وحدات إ ذاعة خارجية من نوع ( SD) وتنقسم وحدات ال ( SD) إلي نوعين منها:





النوع الأول Standard Difinition





النوع الثاني الـ (HD High difimition )





وكلاهما بات من الإمكانات القديمة بعد ظهور تقنية ال FHD ال full high difinition وظهر امتداد لها تقنية ال (UHD) ultra high difinition وكذلك ظهور تقنية 4 K وكلاهما تطور لتقنية Ultra High difinition.





وهذه التقنيات مرتبطة بتقنية وكفاءة الكاميرات المستخدمة في تصوير هذه الأحداث وبخصوص أهمية تواجد عدسات ذات بعد بؤري طويل المدي وما هو مرتبط بها من معدات صوت ووحدات ال Ccu أي وحدة التحكم في الكاميرات Camera control unit





كذلك مدى جودة أجهزة EVS وهو جهاز الإعادة البطيء ومدي إمكانات الجهاز حتي يتسني إبراز جمال كل إعادة.





٢- الجانب البشري:

وهذا الجانب لا يقل أهمية عن الجانب التقني فكلاهما مكمل للآخر والجانب البشري متمثل في الإخراج والتصوير والعنصر البشري في الهندسة الإذاعية وهذه العناصر مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا وكلاهما يكمل الآخر فهو مثلث متكامل ومتساوي الأضلاع وإذا اختل عنصر من العناصر اختل العمل ككل لذا وجب تدريب هذه العناصر للوصول إلى حد الكمال في العمل حتي وإن حدث خلل لا يؤثر علي سير العمل ككل، وحيث إنه لا يوجد في مصر مدرسة معينة لتعليم فن إخراج مباريات كرة القدم لذا لا بد أن نستعين بالخبرات العالمية في هذا الموضوع لتدريب كل عناصر البشري العاملة في هذا الأمر أو قيام الهيئة الوطنية للإعلام بعمل فترات معايشة أو الحصول علي كورسات في إحدى المدارس العالمية المتخصصة في هذا الشأن وأبسط مثال علي ذلك بطولة أفريقيا 2006 بمصر ومدى تواجد المخرج المصري مع المخرج العالمي المسؤول عن الإخراج في هذه البطولة وما تبعه من ارتفاع مستوي بعض المخرجين المصريين.





ونذكر أيضا ببطولة العالم للشباب 2009 وحصول المخرجين المصريين علي فرصة إخراج بطولة مجموعة الإسكندرية وإشادة الجميع بمستوي العمل من هذه المجموعة مع العلم أن كل الطاقم كان مصريا سواء العنصر البشري هو العنصر التقني المرتبط بوحدة الإذاعة الخارجية.





٣- الملاعب:

مدي الاهتمام بملاعب كرة القدم ومدى جودة أرضيتها ومدى كفاءة أنظمة الإضاءة بها ولعل شكل الملعب وشكل أرضية الملعب ومدى جودة الإضاءة كلها من العوامل التي تساعد علي ظهور العمل بالشكل المناسب، فمثلا وجود ملعب ذات مدرجات ومليء بالجمهور يختلف عن الملاعب خاوية الجماهير كذلك جودة أرضية الملعب وتناسق الألوان لها من الدور في إظهار الصورة بالشكل الجمالي المطلوب أضف إلى ذلك مدى جودة الإضاءة داخل الملاعب حيث أن إضاءة الملعب من عوامل إبراز مضمون اللقطة بالشكل المميز ولهذا لا بد من اختيار الشركات العالمية في تصميم إضاءة الملعب حيث لا بد أن تغطي الإضاءة كل بقعة وكل مربع في الملعب بشكل متساو.





٤- الجانب الإداري:

ولا يقل هذا المطلب أهمية عن سابقيه من الجوانب الأخرى والمتمثل في حسن اختيار مجموعة العمل ككل والبعد كل البعد عن المجاملات والحب والكره واختيار الشخص المناسب لكل مباراة والاعتماد علي الكفاءة بغض النظر عن السن أو العمر إلى جانب التقدير المادي المطلوب لمن يعمل في هذا العمل الفني حتي يحس الجميع أنهم على قدر الاهتمام فلا يصح أن يكون العنصر البشري العامل في هذا المجال أقل الفئات علي الرغم أن كل القنوات الفضائية التي تعمل تحت مسمى الاستديو التحليلي يتقاضون مبالغ فلكية علي الرغم من أن أساس الموضوع هو نقل المباراة.





أضف إلى ذلك كيفية التواصل بين كافة الجهات الإدارية من إدارة البرامج الرياضية المنوط بها عملية النقل من جهة واتحاد الكرة من جهة أخرى والأندية من جهه ثالثه أضف إليها الجهات الأمنية المسؤولة عن التأمين مختتما حديثه قائلا .. كل هذه العوامل مجتمعة نحتاج إليها لحسن تطوير العمل لخروج المباريات بالشكل الأمثل.



